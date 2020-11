Attaque à Lyon : un prêtre orthodoxe blessé par balle

Un prêtre orthodoxe était en train de fermer l'église située dans le 7e arrondissement de Lyon lorsqu'un homme, à l'extérieur, lui a tiré dessus à deux reprises avec un fusil de chasse à canon scié. Le contexte est troublant, deux jours seulement après l'attentat de Nice dans une basilique. L'auteur des tirs a rapidement pris la fuite, laissant le prêtre, âgé de 52 ans, dans un état jugé grave. Le secteur a été bouclé très vite. Les secours ont prodigué les premiers soins sur place avant d'évacuer le prêtre à l'hôpital. Des témoins ont pu donner une description du tireur : un homme d'1,90 m, de type méditerranéen. La sécurisation des lieux de culte était justement le thème de la visite de Jean Castex. Le Premier ministre était à Rouen et à Saint-Étienne-du-Rouvray pour rendre hommage au père Hamel, victime d'une attaque terroriste en juillet 2016. Il a tenu à assurer son soutien à la communauté orthodoxe de Lyon : "Je dois vous dire que vous devez compter sur l'entière détermination du gouvernement et de la République pour permettre à tous et chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté. Notre volonté est forte, notre détermination ne faiblira pas. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République". À ce stade, selon le procureur de la République, la piste terroriste de l'attaque n'est pas privilégiée. Pour l'instant, l'enquête est confiée à la police judiciaire de Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.