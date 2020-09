Attaque à Paris : l'assaillant pensait s'en prendre à Charlie Hebdo

L'auteur de l'attaque du vendredi s'est mis à parler en garde à vue. Il a, non seulement, reconnu avoir ciblé Charlie Hebdo, mais il explique aussi qu'il croyait agresser des salariés du journal satirique, ignorant manifestement son déménagement dès 2015. Les proches du jeune Pakistanais ont également été placés en garde à vue. Les derniers détails de l'enquête avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.