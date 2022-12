Attaque à Paris : un quartier entre émotion et colère

Une femme pleure sa cousine, l’une des victimes assassinées vendredi. Le centre culturel n’a pas fermé de la nuit, des membres de la communauté kurde sont venus de tout le pays, mais aussi d’Allemagne et de Belgique pour se recueillir. "C’est la grande maison des Kurdes qui a été visée, c’est le cœur des Kurdes qui a été visé. De ce fait, il y a une souffrance vraiment indescriptible", avoue Berivan Firat, porte-parole de l’Association Kurde (CDK-F). La douleur est aussi vive dans le quartier où la fusillade a eu lieu. D’ordinaire très animé, il est aujourd’hui sous le choc. Un quartier dans lequel les victimes avaient leurs habitudes. Kevî est restaurateur ici depuis 30 ans. Il y a un an, presque jour pour jour, il réveillonnait avec l’une des victimes, Mîr Perwer, père de trois enfants. L’artiste a succombé à ses blessures après les coups de feu. À la tristesse s’ajoutent aussi la colère et la demande de justice. Des messages scandés par une foule qui manifeste ce samedi à Paris et d’autres villes du pays. TF1 | Reportage G. Parrot, D. Bordier