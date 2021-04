Attaque à Rambouillet : où en est l'enquête ?

Une policière a été tuée vendredi dans une attaque à couteau à Rambouillet. Dans la soirée, des membres de l'entourage de l'assaillant ont été placés en garde à vue. Il s'agit notamment des deux personnes qui l'ont hébergé et de son père qui dit ne rien comprendre. Pour les enquêteurs, le but est maintenant de dresser le profil de l'assaillant, un individu inconnu des services de renseignements et de police. Pour l'instant, ils ont pu déterminer qu'il s'agit d'un Tunisien âgé de 36 ans. Il était livreur de colis. Arrivé dans l'Hexagone en 2009, il était en situation régulière depuis deux ans. Son téléphone est toujours en cours d'analyse. Mais d'après les premiers éléments de l'enquête, il n'y aurait pour l'instant aucun signe de radicalisation religieuse, ni de trouble psychiatrique. Plusieurs perquisitions ont également été menées vendredi, notamment dans le Val-de-Marne et dans son domicile, à Rambouillet.