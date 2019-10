Attaque au couteau à la préfecture de police de Paris : le parcours meurtrier du tueur

Le procureur antiterroriste en charge du dossier sur l'attaque au couteau survenu à la préfecture de police de Paris a été sans ambiguïté, ce samedi après-midi, sur les motivations du tueur. Il a donné de nombreux détails sur son profil, et sur les changements de comportement de ces derniers mois, qui ont mené à l'attaque de jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.