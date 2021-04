Attaque au couteau à Rambouillet : ce que l’on sait de la victime

Elle travaillait à Rambouillet depuis 28 ans. Au commissariat de police, Stéphanie était agente administrative au secrétariat, très appréciée par ses collègues. "C'est juste épouvantable d'autant que ma compagne parlait souvent de Stéphanie. Elle la décrivait comme une personne adorable, gentille, serviable, disposée en permanence à rendre service. Ma compagne est effondrée. Elle perd sa meilleure amie au commissariat", évoque Michel, compagnon d'une collègue de la victime. La victime était mère de famille. Elle vivait à Saint-Léger-en-Yvelines avec ses deux filles, âgées de 13 et 18 ans. Dans ce petit village de 1 500 habitants, elle y croisait très souvent le maire Jean-Pierre Ghibaudo, son voisin direct. "On se connaissait déjà parce qu'elle habitait à 30 mètres de chez moi. En plus, elle investissait dans le village. Elle faisait partie de deux associations. L'association des affaires scolaires et périscolaires. Et elle avait monté une association de country", raconte-t-il. Dans son club de danse, sa gentillesse et son empathie ont également marqué les esprits C'est ce que nous a confié l'un de ses membres bouleversés. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron lui rend hommage. Cette fonctionnaire de police avait 49 ans.