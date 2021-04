Attaque au couteau à Rambouillet : l'enquête progresse

Les minutes qui ont précédé l'attentat de Rambouillet sont désormais connues. Jamel Gorchene a bien effectué des repérages. Il a fait plusieurs allées et venues devant le commissariat et a ciblé sa victime de 49 ans lorsqu'elle est sortie changer le disque horodateur de sa voiture. Les enquêteurs ont récupéré de précieuses informations sur le téléphone portable que l'assaillant avait sur lui. Jamel Gorchene, chauffeur livreur de 36 ans, avait effectué un aller-retour à M'saken en Tunisie où vit une partie de sa famille. À son retour, ses voisins et son père, qui vit lui aussi dans l'Hexagone, l'avaient trouvé changé. Une évolution qui avait commencé dès le début de cette année. Ce dimanche matin, les fidèles de la région ont profité de la messe dominicale pour avoir une pensée pour Stéphanie M. assassinée vendredi dernier. Un hommage sera rendu à la fonctionnaire de police lundi après-midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Rambouillet.