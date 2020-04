Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : deux morts et cinq blessés

Ce samedi matin à Romans-sur-Isère, un homme d'origine soudanaise a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres. Les enquêteurs privilégient la piste terroriste, et dans la Drôme, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête dans la soirée. Les motivations de l'assaillant sont encore inconnues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.