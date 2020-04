Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : s'agit-il d'un attentat terroriste ?

Une attaque à l'arme blanche s'est déroulée ce samedi matin dans un commerce au centre-ville de Romans-sur-Isère. Un homme de 33 ans de nationalité soudanaise s'est emparé d'un couteau avant d'attaquer plusieurs personnes. Il avait ses papiers avec lui lors de son interpellation, mais son identité n'apparaît pas dans les radars des services de renseignement. Le parquet national antiterroriste est en train de déterminer s'il s'agit ou non d'une attaque terroriste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.