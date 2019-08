Attaque au couteau à Villeurbanne

Un homme d’une trentaine d’années, d’origine afghane, a agressé des passants avec un couteau ce samedi 31 août en fin d’après-midi, à Villeurbanne près de Lyon. Une personne est morte, et huit autres ont été blessées, dont trois grièvement. L’agresseur a été désarmé par des passants et du personnel de TCL. La piste terroriste n’est pour l’instant pas privilégiée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.