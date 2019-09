Attaque au couteau de Villeurbanne : l'incroyable sang-froid des témoins

Dans l'affaire de l'attaque au couteau de Villeurbanne, le procureur a confirmé ce dimanche après-midi, l'incohérence des propos de l'assaillant. Samedi, l'homme a poignardé au hasard neuf personnes à un arrêt de bus. L'une d'elles est décédée, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans l'intervention de certains passants. Un courage sur lequel revient notre équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français