Attaque au mortier à Gao : mort d'un militaire français

Samedi en fin d'après-midi, des terroristes attaquent une base militaire française de l'opération Barkhane, située au nord du Mali, à Gao. Des dizaines de tirs d'obus visent plusieurs endroits. Dix militaires sont touchés dont un grièvement. C'est le brigadier Alexandre Martin de la 54eme régiment d'artillerie de Hyères. Il a été immédiatement pris en charge par le poste médical sur place. Mais quelques heures plus tard, il succombe à ses blessures. Il avait 25 ans. Il est le 53eme soldat français tué au combat au Sahel depuis 2013. Peu de temps après l'assaut, les militaires français répliquent. Ils lancent des hélicoptères d'attaque tout autour de la zone, pour tenter d'intercepter et de neutraliser les terroristes. Cette fois, les assaillants se seraient approchés très près du camp français. La base de Gao est régulièrement ciblée par les djihadistes, tout comme cette autre base française stratégique de Ménaka. C'est là que les groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda se concentrent. TF1 | Reportage L. Boudoul, D. De Araujo