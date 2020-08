Attaque au Niger : qu'en disent les autorités françaises ?

Les autorités françaises restent prudentes, même si l'Élysée vient de confirmer cette attaque. Du côté du ministère des Affaires étrangères, on se concentre sur le travail qui s'opère en coulisses par le centre de crise et de soutien, en lien permanent avec les autorités nigériennes. L'entourage de Jean-Yves Le Drian a fait savoir qu'il faut déterminer les circonstances exactes de ladite attaque. Notre journaliste, Selah Bougriou, nous en dit plus dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.