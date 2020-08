Attaque au Niger : sur la piste des terroristes

Placée en état d'urgence depuis 48 heures, la réserve de Kouré est désormais interdite à la circulation pour les besoins de l'enquête. Sous bonne escorte des forces de sécurité nigériennes, direction le site de l'attentat qui a coûté la vie aux six humanitaires français et à leur guide et chauffeur locaux. Le conservateur de la réserve était un des premiers sur place quelques minutes après l'attaque. "D'après les traces qu'on a constatées sur le terrain, le chauffeur avait fait de son mieux pour sauver l'équipe. Malheureusement sous le feu de l'ennemi, deux motos de part et d'autre, il ne pouvait pas échapper", relate le commandant Laminou Saidou. Cinq jours après le drame, le véhicule qui transportait les victimes se trouve encore sur la scène du crime. La voiture a été criblée de balles, puis incendiée par les assaillants. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que l'attentat a été prémédité pour cibler des Occidentaux. La chasse à l'homme se poursuit, pilotée depuis Niamey par le ministre de l'Intérieur Alkache Alhada. Ce dernier est persuadé que le commando est encore dans la réserve. Mais les enquêteurs nigériens doivent encore fouiller bosquet après bosquet cette vaste brousse de plus 116 000 hectares. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.