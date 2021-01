Attaque contre le Capitole : un acte prémédité et ultra-violent

De nouvelles images montrent bien la brutalité et la détermination des émeutiers face à des policiers qui luttent en vain. Les assaillants se sont emparés de plusieurs boucliers. Puis organisés et méthodiques, ils ont poussé les agents. Une scène de detresse terrible à voir a alors commencé. Un manifestant voulait arraché le masque à gaz d'un policier, qui s'est retrouvé coincé et écrasé par la foule. Un seul manifestant a tenté de l'aider puis a repris son attaque. Ces soutiens de Trump, dont la devise est la loi et l'ordre, sont pourtant censés respecter l'institution policière. Soixante agents ont été blessés et un tué. 82 arrestations viennent d'avoir lieu. LCes hommes, souvent issus de mouvance d'extrême droite, étaient très bien préparés. D'autres nouvelles photos le prouvent. Certains émeutiers, vêtus comme des militaires, avaient apporté des menottes. Comptaient-ils s'en prendre aux élus ? Certaines découvertes font froid dans le dos. La Sécurité Intérieure est complètement passée à côté et se retrouve sous le feu des critiques.