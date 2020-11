Attaque contre un prêtre à Lyon : l'enquête se poursuit

À Lyon, le pronostic vital est engagé pour le père Nikos, 52 ans, blessé par balle samedi au moment de sa sortie de l'église. Les enquêteurs s'intéressent à plusieurs conflits internes. En effet, il y avait eu quelques tensions dans la paroisse, dont un conflit entre la victime et un ancien moine. Ce dernier accusait le prêtre de détournement de fonds, mais a finalement été condamné pour diffamation. Des fidèles nous parlent ce dimanche d'un autre paroissien qui harcelait le prêtre jusque dans l'église. Le recteur de la paroisse, lui, évoque au moins une bagarre qui aurait eu lieu dans le bâtiment, sans qu'on sache pour autant si ces histoires sont liées entre elles. Pour l'heure, l'enquête continue. Le tireur n'a toujours pas été identifié, mais le parquet antiterroriste, d'habitude prompt à réagir, ne s'est toujours pas saisi de l'affaire.