Attaque de Nice : la ville pleure ses victimes

Les hommages se sont poursuivis toute la journée à Nice après le terrible attentat qui a coûté la vie à trois personnes jeudi. Des fleurs et des bougies ont été déposé devant la basilique de Notre-Dame de l'Assomption par des anonymes. Le sacristain était bien connu de tous les paroissiens, mais aussi les deux fidèles, dont les proches ont tenu à témoigner. Son hommage se veut discret. Il vient pourtant d'un homme frappé directement par le terrorisme. Brahim Jelloule a perdu son ami Vincent Loquès, le sacristain de la basilique de Notre-Dame de l'Assomption qui devait fêter aujourd'hui ses 55 ans. Profondément traumatisé, ce musulman n'a qu'un message, c'est que "les musulmans de l'Hexagone ou d'Europe se lèvent pour mettre fin à tout cela". Simone, l'une des trois victimes s'est réfugiée dans son restaurant. Les secours n'ont pas réussi à la sauver. Parmi les personnes venues se recueillir, des proches d'elles apprennent sous nos yeux que leur amie fait partie des victimes. Quelle que soit leur proximité avec Simone, tous ses amis décrivent la même joie de vivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.