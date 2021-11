Attaque d'ourse en Ariège : les habitants en colère

La vallée d'Estours est inaccessible ce dimanche matin. C'est dans cette forêt, dans une zone difficile d'accès à deux heures de marche, que l'accident s'est produit. Hier après-midi, lors d'une battue au sanglier, un chasseur s'est retrouvé seul face à deux oursons et leur maman. "Il les a laissé passer pensant que la mère allait les suivre. Quand il s'est retourné elle était à moins de cinq mètres de lui et a sauté directement", explique Florent Antras, médiateur auprès des chasseurs. Jean-Louis était en train de chasser samedi lorsqu'il a entendu un appel radio. Ce matin, ses amis et lui sont sous le choc. La victime a été blessé aux deux jambes. Ses jours ne sont pas en danger. Le chasseur aurait tiré sur le plantigrade à deux reprises. L'ourse est décédée. Mais cette version doit être vérifiée par les autorités. En Ariège, la présence de l'animal est très contestée. Selon un dernier recensement, une quarantaine d'ours vivraient dans ce secteur. Si les chasseurs ne souhaitent pas relancer le débat des pros et des anti-ours, dans le village de Seix, les habitants sont en colère. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle