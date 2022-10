Attaque du Capitole : l'assaut vu de l'intérieur

La foule des supporters de Donald Trump force les barrages policiers et commence à pénétrer au sein du Congrès américain. Pendant ce temps, à l'intérieur, la présidente de l'équivalent de l'Assemblée nationale est exfiltrée, emmenée vers un fort militaire à trois kilomètres de là. Ces images inédites, dévoilées par la Commission parlementaire d'enquête parlementaire sur cet assaut, montre combien la démocrate, 82 ans, figure de la vie politique américaine, prend le leadership pour tenter de mettre fin au chaos. Car ce 6 janvier 2021, les émeutiers veulent s'opposer à l'élection de Joe Biden, qu'ils estiment à tort volée. Alors que les manifestants occupent maintenant le bâtiment et exigent de la voir, Nancy Pelosi, avec un calme olympien, et le président du Sénat à ses côtés, organisent la réponse sécuritaire avec le vice-président Mike Pense et certains membres de la Maison blanche, qui s'opposent alors à Donald Trump.