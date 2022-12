Attaque meurtrière à Paris : la tristesse et la colère d'une communauté

Il était un peu plus de treize heures lorsque la violence éclate aux abords de la place de la république. Des voitures réduites à l’état d’épaves, des mobilier urbain saccager et brûler, était le moyen que les Kurdes ont trouvé pour exprimer leur mécontentement. Quelques dizaines de personnes qualifiées d’individus radicalisés par le préfet de police, s’en sont pris aux forces de l’ordre pendant la manifestation. Pour les personnes venues se recueillir, c’est un hommage gâcher. On compte une trentaine de blessés parmi les policiers et un blessé léger du côté des manifestants. À la demi-journée, élus et anonymes se sont pourtant rassembler dans le calme afin de rendre hommage aux victimes du fusillade, avec des minutes de silence sur un fond de musique Kurdes. Les Kurdes sont en colère et demandent justice pour cet acte de fusillade abominable. Ils souhaitent aussi rappeler qu’il y a dix ans, trois militantes Kurdes avaient déjà été assassiner à Paris. Pour rendre justice et par inquiétudes, les Kurdes réclament tous d’être mieux protégé par l’État Français. TF1 | Reportage D. DE Araujo, N. Ly, M. Mezeraï