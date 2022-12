Attaque meurtrière à Paris : l'émotion d'un quartier

Enfin des visages sur les noms des victimes. Ils s'appelaient Mîr, Abdoul Rahman et Emine, tous les trois ont été abattus froidement hier. Certains voisins bouleversés ont tenu à honorer leurs mémoires. La vie a repris son cours dans le quartier, 24 heures après l'attaque. Mais, malgré ça, le choque lui reste bien présent. Kevî est restaurateur depuis plus de trente ans. Il y a presque un an jour pour jour, il réveillonnait à la guitare avec Mîr, père de trois enfants, "C'est un ami à moi. Je suis triste. Il était super gentil, timide et c'était un très bon garçon", dit-il. Au centre kurde, où a eu lieu, l'attaque, des milliers de personnes se sont relayés toute la journée. Il y a aussi, parfois, des proches dévastés d'avoir perdu un être cher. On voit des visages endeuillés et parfois inquiets pour leurs avenirs. "C'est la grande maison des Kurdes qui a été visée, c'est le cœur des Kurdes qui a été visé et de ce fait, il y a une souffrance vraiment indescriptible", affirme Berivan Firat, porte-parole du conseil démocratique kurde en France. Ce soir la veillée se poursuit. Ici, tout le monde réclame justice. Il faudra du temps pour que le quartier se relève après ce drame. TF1 | Reportage S. Bourgriou, G. Parrot, D. Bordier