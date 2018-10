Attaque meurtrière dans une synagogue à Pittsburgh

Les Etats-Unis ont de nouveau fait face à une extrême violence le 28 octobre 2018. La synagogue Tree of Life a été le théâtre d'une attaque meurtrière qui a fait onze victimes et plusieurs blessés. L'auteur des crimes a crié "Tous les Juifs doivent mourir" avant de tirer sur des membres de la congrégation, en plein office religieux. Après son acte, il s'est réfugié au troisième étage du bâtiment avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Donald Trump, qui s'est exprimé sur le sujet, a dénoncé une action maléfique et a promis que la sentence sera la peine de mort. Il a également ordonné la mise en berne des drapeaux et le renforcement de sécurité autour des synagogues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.