Attaque terroriste à Rambouillet : ils rendent hommage à Stéphanie

Devant leur commissariat, les policiers de Rambouillet ont rassemblé les nombreuses fleurs offertes en hommage à leur collègue Stéphanie. Avec ce geste simple, Martine est venue dire au revoir à son amie, avec qui elle a travaillé pendant 28 ans. "C'était une belle personne, tout ce qu'il y a de plus humble", affirma-t-elle. Toute la journée, de nombreux habitants sont venus témoigner leur émotion et leur soutien. Dans cette journée terriblement difficile, malgré l'incompréhension et la douleur, sa sœur Christelle veut rester forte. Elle veut être présente pour sa famille. Selon elle, le drame est énorme pour tout le monde, et plus pour ceux qui restent, en priorité pour les filles de Stéphanie qui sont jeunes. Stéphanie habitait à Saint-Léger-en-Yvelines. Elle était très active dans plusieurs associations. Jean-Pierre Ghibaudo, maire et voisin, tient à saluer son engagement dans la vie de la commune. Au cours de cette journée d'hommage, Emmanuel Macron a rencontré la famille de Stéphanie pour lui témoigner son soutien.