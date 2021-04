Attaque terroriste à Rambouillet : le parcours d'un solitaire

Nouvelle perquisition au domicile de l'assaillant. Depuis vendredi, les policiers antiterroristes cherchent à cerner le profil et les motivations de Jamel Gorchene, Tunisien de 36 ans. Il louait un appartement à Rambouillet, à seulement quelques kilomètres du commissariat où s’est déroulé l’attentat. Christiane Giolito, la propriétaire de son logement, a été abasourdie. “C’était un garçon calme, gentil. Je ne vois pas pourquoi il a basculé comme ça tout d’un coup”, nous confie-t-elle. Le scénario de l’attentat montre une motivation sans faille du terroriste. Il a attendu que la fonctionnaire rentre dans le sas du commissariat pour s’engouffrer derrière elle, lui porter deux coups de couteau dans la gorge avant d’être abattu. Les premières investigations ne révèlent aucun signe de radicalisation récente. Jamel Gorchene vivait dans l’Hexagone depuis 2009, mais n’avait obtenu un titre de séjour qu’en 2020. Il était retourné en Tunisie, le mois de mars dernier dans cette maison où vit une partie de sa famille. Et c’est depuis son retour, il y a quelques jours, que ses voisins l’avaient trouvé changeant. “Avant, il disait bonjour, il parlait. Là, non. Il n’avait pas le moral, du tout. Je crois qu’il se sentait seul aussi”, nous décrit l’un de ses voisins. Le chauffeur-livreur avait sur son téléphone portable des vidéos de chants religieux musulmans, souvent utilisées par la propagande djihadiste. Quatre personnes de son entourage, dont son père, sont toujours en garde à vue ce samedi soir. Mais d’après les premiers éléments de l'enquête, Jamel Gorchene aurait agi seul.