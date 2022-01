Attaques de Wagons aux Etats-Unis : des milliers de colis pillés

Leur contenu a été volé. Il ne reste que l'emballage. Le long des voies, des milliers de colis éventrés. Ils viennent de ces conteneurs, transportés par trains et qui s'arrêtent ici pendant plusieurs heures. Les voleurs le savent et viennent avec des pinces pour forcer les serrures, ouvrir les portes et se servir. D'après les riverains, les scènes de pillage son quasi-quotidiennes. En plein jour, on croise régulièrement des personnes sur les voies. Pas franchement inquiétées par les autorités. Il faut dire qu'une simple barrière protège la zone, facile à escalader. Elle s'arrête à certains endroits et les rails sont en libre accès. C'est à la compagnie ferroviaire de sécuriser la zone. Elle dispose de sa propre police et dit avoir réalisé une centaine d'arrestations en trois mois, mais elle accuse les tribunaux de la ville de ne pas être assez sévères. La situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Ce type de vol a été multiplié par trois en un an. La plupart du temps, les malfrats réagissent en petites équipes, ils sont parfois beaucoup plus nombreux et les images sont spectaculaires. À Chicago en 2020, alors que la ville est frappée par une série d'émeutes, la foule prend d'assaut un train, qu'importe s'il se met à rouler. L'année dernière, 210 millions de colis ont été volés aux États-Unis. T F1 | Reportage T. Jarrion, G. Roger, S. Reine