Attaques d'orques : vengeances en haute mer ?

Elles opèrent seules ou à plusieurs. Depuis trois ans, elles sont devenues la terreur de tous les navigateurs dans le Détroit de Gibraltar. Certains les surnomment déjà "le gang des orques". Comme dans une enquête policière, les cétacés qui s'en prennent aux bateaux sont identifiés et suivis. Mais pourquoi ces attaques ? Les scientifiques ont un début de réponse et un nom "Gladis", comme gladiateur. Cette matriarche a été blessée par un voilier en 2020. Traumatisée, les bateaux sont devenus une menace pour elle. Son comportement agressif a été copié par ses enfants, mais aussi par sa mère et ses sœurs. L'influence de Gladis est si grande, que d'autres communautés d'orques de Gibraltar l'ont imité. "Il faut savoir que les orques sont des animaux qui vivent en famille, en groupe. Ils sont très intelligents et ont la capacité de communiquer oralement leur connaissance", explique José Luis Garcia Varas, responsable du programme Océans du fonds mondial pour la nature, en Espagne. Les scientifiques tempèrent, toutes les orques n'attaqueraient pas pour se défendre ou par vengeance. ll pourrait s'agir d'un jeu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Tocny