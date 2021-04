Attaques terroristes : des policiers pris pour cible

Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, leur visage sont gravés dans les mémoires, tués parce qu'ils étaient policiers. Une attaque, là aussi, préméditée. En juin 2016, ils sont assassinés chez eux à Magnanville par un terroriste islamiste sous les yeux de leur enfant. L'uniforme pris pour cible. Il y a quatre ans presque jour pour jour, le capitaine Xavier Jugelé est abattu en service sur les Champs-Elysées. L'auteur de l'attentat avait déjà été condamné pour tentative de meurtre sur des policiers. Plusieurs années avant l'attaque de Rambouillet, autre commissariat mais mode opératoire quasi-similaire. À Joué-lès-Tours le 20 décembre 2014, un homme se revendiquant de l'islamisme radical fait irruption dans l'hôtel de police armé d'un couteau et blesse trois fonctionnaires. L'attaque de cet après-midi marque une nouvelle fois la police nationale. Clarissa Jean-Philippe, 25 ans, prise pour cible, elle aussi, était policière municipale. Assassinée par le terroriste Amedy Coulibaly en 2015, elle ne portait ni arme ni gilet par balle, uniquement son uniforme qui lui a coûté la vie. Ce soir, il a été demandé aux forces de l'ordre de renforcer les mesures de sécurité aux abords des gendarmeries et commissariats.