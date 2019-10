Attentat à la préfecture de police de Paris : la radicalisation de l'assaillant a-t-elle été détectée ?

Plus l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris avance, plus des questions sur la faille dans la sécurité de l'établissement se posent. Le système de surveillance de ses agents suscite également l'interrogation. En effet, le 5 octobre 2019, le procureur a annoncé que l'auteur de la tuerie a montré des signes de radicalisation. Ses collègues de bureau savaient d'ailleurs que ce dernier a été radicalisé. Pourtant, il n'est pas certain que sa hiérarchie soit au courant de ce fait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.