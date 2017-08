Attentat de Barcelone : retour sur une soirée d’horreur  

Il est un peu plus de 17h ce jeudi 17 août lorsqu’une camionnette blanche fonce dans la foule sur la Rambla, l’une des avenues les plus fréquentées de Barcelone. Le véhicule heurte plusieurs dizaines de piétons sur près de 600 mètres avant de s’encastrer dans un kiosque à journaux. Dans le quartier, la panique gagne rapidement les habitants. Les policiers interviennent rapidement grâce à la présence d’un commissariat non loin de là. Le bilan est très lourd : 13 morts et 130 blessés.