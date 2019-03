Attentat de Christchurch : ce que l'on sait du tueur

Brenton Tennant préparait son passage à l'acte depuis des années. Pendant sa comparution devant le tribunal ce samedi, il n'a pas hésité à faire le signe des suprémacistes blancs. Il a d'ailleurs toujours affiché sa proximité avec ce mouvement. Dans une de ses thèses racistes rassemblées dans un manifeste publié sur Internet, le jeune homme a écrit : "Nous devons assurer l'existence de notre race et un futur pour les enfants blancs". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.