Attentat de la rue des Rosiers : l'extradition d'un suspect fait naître l'espoir d'un procès

Vendredi, la Norvège vient d'extrader un suspect vers Paris. Il s'agit d'un Palestinien soupçonné d'appartenir aux commandos qui avaient fait six morts et plusieurs blessés dans ce quartier juif de la capitale en 1982. Âgé de 62 ans, il est connu sous le nom d'Osman en Norvège. En septembre dernier, Abou Zayed apparaît devant la justice norvégienne et dit : "je n'aime pas la France, je ne veux pas aller en prison en France". L'homme vit librement en Norvège depuis 1991, a la nationalité norvégienne et réside un temps dans sa maison. Après un long combat juridique, Oslo autorise enfin son extradition vers l'Hexagone. Le 9 août 1982, dans le quartier juif historique de Paris, une grenade a été lancée contre un restaurant, puis une fusillade. Abou Zayed est soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attentat, attribué à un groupe palestinien. Malgré plusieurs mandats d'arrêt internationaux, aucun suspect n'a jusqu'alors été extradé. Aujourd'hui, Abou Zayed est face à un juge d'instruction du pôle antiterroriste à Paris. Il a toujours nié les faits mais certaines victimes, elles, disent vouloir au plus vite une confrontation.