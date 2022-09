Attentat de Nice : les héros du 14 juillet

Franck Terrier et Gilles Gamberi ne se connaissent pas. Le 14 juillet 2016, ils étaient tous deux sur la promenade des Anglais, à quelques mètres seulement l'un de l'autre. Au péril de leur vie, ils ont tenté d'arrêter le terroriste dans son périple meurtrier. Franck Terrier se balade en scooter lorsqu'il croise sa route, juste après le feu d'artifice, vers 22h30. Il s'élance à sa poursuite. Sur une vidéo amateure, on le voit tenter de jeter sa moto sous les roues du camion, en vain. Il poursuit sa course à pied jusqu'à l'arrêt du camion, à quelques centaines de mètres plus loin. Il parvient à se hisser sur le marchepied et se retrouve face au terroriste. Malgré de longues minutes de lutte, Franck Terrier n'arrive pas à le désarmer. À quelques mètres de là, Gilles Gamberi vient d'assister aux feux d'artifice avec des amis. Un mouvement de foule attire son attention. Le camion s'immobilise à quelques mètres de lui. La fin d'une course folle de près de deux kilomètres. Il pense alors secourir un chauffeur, victime d'un malaise. Il ne le sait pas encore, mais il va devenir la cible d'un terroriste déterminé. Ses indications permettront aux policiers de neutraliser ce dernier. TF1 | Reportage R. Bey, M. Bajac, R. Maillochon.