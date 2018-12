Attentat de Strasbourg : les habitants rendent hommage aux victimes sur la place Kléber

Ce matin du 16 décembre 2018, près de 500 Strasbourgeois se sont réunis pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre 2018. Une cérémonie marquée par le recueillement, le partage et la solidarité. Après avoir énuméré les noms de ceux qui ont péri dans ce drame, les Strasbourgeois ont consacré une minute de bruit pour montrer que la ville ne laissera personne la faire taire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.