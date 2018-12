Attentat de Strasbourg : l'enquête continue

Jusqu'à ce vendredi 14 décembre 2018, beaucoup de questions restent sans réponses du côté des policiers concernant l'attentat de Strasbourg. D'ailleurs, l'État islamique a déjà revendiqué l'appartenance de Cherif Chekatt, l'auteur présumé de l'attaque, à son organisation. Qui sont les complices de l'assaillant ? Comment l'attentat a-t-il été préparé ? Et pourquoi les forces de l'ordre n'ont-elles pas pu l'avorter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.