Attentat de Strasbourg : l'hommage des habitants de la capitale alsacienne aux victimes

Ce dimanche 16 décembre 2018, un millier de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg, perpétré mardi dernier. La cérémonie, qui s'est tenue à place Kléber, a alterné chants, musiques et lectures de textes. Les Strasbourgeois ont ensuite observé une minute de bruit afin de montrer qu'ils ne se laissent pas terroriser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.