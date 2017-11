Attentat en Égypte : les rescapés témoignent

L'Égypte est encore sous le choc. Vendredi 24 novembre 2017, les djihadistes de l'État islamique ont tué trois cent cinq personnes. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de ses quinze dernières années dans le monde. Le bilan pourrait s'alourdir. Plus de cent trente personnes ont été blessées. Nous avons rencontré les rescapés aux abords du lieu de l’attaque terroriste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.