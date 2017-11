Attentat au Sinaï : le bilan est monté à 305 morts et 130 blessés

En ce dimanche 26 novembre 2017, l'Egypte a observé une nouvelle journée de deuil en hommage aux 305 personnes décédées trois jours auparavant. Elles se trouvaient dans une mosquée au Nord du Sinaï où a eu lieu une explosion suivie d'une fusillade. Les 130 blessés, quant à eux, ont été hospitalisés à Ismaïlia et au Caire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.