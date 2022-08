Attentat : un proche de Poutine pris pour cible

Sur des images filmées quelques minutes après l'explosion, on aperçoit sous le choc Alexandre Douguine, ultranationaliste et proche de Vladimir Poutine. Il regarde sa voiture brûler. Elle vient d’être la cible d’un attentat. À bord, sa fille n’a pas survécu. Le père devait rentrer avec elle après avoir participé à un festival. Mais au dernier moment, il change d’avis et monte dans un autre véhicule. Les deux voitures se suivent lorsqu’une bombe placée sous le siège conducteur explose à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Les spécialistes évoquent un attentat planifié à l’avance, commandité, peut être, par des opposants internes au régime russe, qui ciblaient Alexandre Douguine. Son idéologie, il la partageait avec sa fille. On la trouve quelques jours plus tôt sur un plateau de télévision. Elle accuse les occidentaux de faire de la propagande contre la Russie. L’Ukraine démente toute implication dans cet attentat. Il n’a pas encore été revendiqué. Le travail des enquêteurs s'annonce difficile. D’après les médias russes, les caméras de surveillance du parking où la bombe a été installée étaient en panne depuis deux semaines. TF1 | Reportage A. Basar, C. Ingold