Attentat : un proche de Poutine visé

Une vidéo a été filmée quelques minutes à peine après l'explosion de la voiture piégée. La scène se déroule sous le regard d'Alexandre Douguine, ultranationaliste russe très proche de Vladimir Poutine. L'homme est sous le choc, car la voiture qui brûle est la sienne, elle vient d'être visée par un attentat. Et la conductrice, sa fille, Daria Douguine, journaliste et politologue, est décédée. Alexandre Douguine devait lui aussi se trouver à bord de ce véhicule. Mais après avoir participé à un festival, il change d'avis au dernier moment et monte à bord d'une autre voiture. Les deux véhicules se suivent, lorsque l'explosion se produit à quelques kilomètres de Moscou. "C'est le père qui était visé, Alexandre Douguine, dans un coin où il n'y a pas de caméras (...) c'est véritablement une opération professionnelle", affirme Olivier Védrine, politologue et rédacteur en chef du journal d'opposition "Russian Monitor" Alexandre Douguine est notamment présenté comme celui qui a convaincu Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. De nombreux spécialistes évoquent une attaque menée par des opposants internes au régime. L'attentat n'a pas été revendiqué, une enquête pour homicide a été ouverte. TF1 | Reportage A. Basar, C. Ingold