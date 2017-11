Attentats du 13 novembre : des habitants toujours sans logements, deux ans après l'assaut du Raid à Saint-Denis

Il y deux ans, l'assaut donné par le Raid à Saint-Denis quelques jours après les attentats du 13 novembre avait traumatisé tout un quartier. L'immeuble où s'étaient retranchés les terroristes avait été en partie détruit et la moitié des habitants n'ont toujours pas été relogée. Ce matin, ils ont manifesté et se disent oubliés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.