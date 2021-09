Attentats du 11-septembre : 20 ans après, l'Amérique se souvient

Chaque New-Yorkais a forcement un souvenir du 11 septembre. "Tommy avait fait des heures supplémentaires ce jour-là pour pouvoir se libérer le jour de son mariage. Il ne devait pas travailler le 11 septembre", confie cette dame. Tommy était serveur dans l'une des deux tours. Et 20 ans plus tard, son nom est gravé avec 2 976 autres dans le bronze de ce mémorial, en plein cœur de Manhattan. Vendredi soir, à quelques heures d'un anniversaire que tous ont en tête, les Américains s'y recueillaient déjà. Les pompiers ont payé un lourd tribu le 11 septembre 2001. Ils viennent se souvenir d'un proche ou d'un collègue. Alors cette brigade a laissé les uniformes à la caserne et s'est donnée rendez-vous au mémorial. "C'est le jour où nous venons pour que tout le pays se souvienne d'eux, pense à eux et que chacun prenne conscience de leur sacrifice. Mais nous nous souvenons de nos collègues tous les jours", lance James Mc Carthy. A quelques pas d'ici, l'église de la Trinité est la plus proche de "Ground Zero". C'est dans ces murs que s'est tenue discrètement la première cérémonie de commémoration. Voilà l'esprit de cet anniversaire : le recueillement et un drapeau.