Attentats du 11-Septembre : les images qui ont bouleversé le monde

À cet instant pour beaucoup de New-Yorkais, il restait encore une part d’incertitude. La tour Nord du World Trade Center fumait depuis un quart d'heure. On avait entendu une énorme explosion. C'était peut-être un accident. À 9h03, l'incertitude laisse place à la stupeur. Un Boeing 767, que personne n'avait vraiment repéré, va percuter à la vitesse de 950 km heure la tour Sud entre le 78ème et le 80ème étage à 320 mètres de hauteur. L'avion ne ressortira pas des murs. Depuis un immeuble voisin, un homme filme la scène avec ses collègues. Pour eux, pas de doute : c'est une attaque terroriste. On comprend à ce moment-là que la première tour a été elle aussi frappée par un avion. Ce n'est pas encore la panique, mais la sidération. Et pour les pompiers, commence une mission impossible. L'électricité est coupée dans les immeubles. Les personnes qui étaient au-dessous de l'impact vont pouvoir descendre en tâtant dans le noir. Celles qui étaient au-dessus seront condamnées. L'Amérique est sous le choc. Le monde entier regarde en direct une page d'histoire s'écrire. Les tours jumelles, symboles de la grandeur et de la puissance de New York sont en train de brûler dans un ciel pur de la fin de l’été. On s’en souviendra de ces gens piégés, désespérés, qui se sont jetés dans le vide. 55 min après le crash, la tour Sud, rongée de l'Intérieur par l'intensité du brasier, s'effondre. Les pompiers vont continuer à se battre envers et contre tout. À 10h28, la tour Nord s'écroule sur elle-même comme un château de cartes. Les images, parfois tremblantes tournées sur le vif, témoignent de ces instants où une ville entière entre dans le chaos. Un nuage de poussière et de cendres recouvre Manhattan. Le soir, il ne restait plus dans les décombres que la carcasse fumante du World Trade. En quelques minutes, le monde venait de changer de visage.