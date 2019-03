Attentats en Nouvelle-Zélande : le choc a du mal à passer

Régulièrement montrée en exemple pour sa qualité de vie et mixité, la Nouvelle-Zélande a été la cible d'une attaque terroriste qui a fait 49 morts. Si certains habitants s'indigent ou se sentent dévastés par le chagrin, d'autres, sont encore choqués par les événements. Après cette tuerie de masse qui a ému le monde entier, la Première ministre s'engage à changer la législation. Actuellement, plus d'un million d'armes circulent dans ce pays qui compte moins de cinq millions d'habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.