Attentats au Sri Lanka : qui se cache derrière ces attaques terroristes ?

Ce dimanche 21 avril 2019, huit attaques simultanées ont été perpétrées au Sri Lanka. Pour notre journaliste Michel Scott, ces attentats avaient une double cible : la minorité chrétienne, et la communauté internationale. Et la coordination des attaques, leur nombre, ainsi que les moyens employés démontrent une volonté de déstabiliser le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.