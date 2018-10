Atterrissage forcé de Soyouz : le sang froid des astronautes

Le Russe Alexeï Ovtchinine et l'Américain Nick Hague ont survécu à l'atterrissage d'urgence de leur capsule Soyouz. Ils ont ensuite été récupérés par les équipes de secours dans les plaines du Kazakhstan. Cette fusée est pourtant le seul "taxi" à pouvoir emmener des humains dans l'espace. Mais tant que l'origine de la panne n'a pas clairement été identifiée, il devra alors rester cloué au sol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.