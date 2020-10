Attestation couvre-feu : à quel moment sortir sans risquer une amende ?

Afin de freiner l'épidémie de coronavirus, un couvre-feu a été mis en place par Emmanuel Macron. Dans les zones concernées par cette mesure, l'attestation de sortie, qui nous rappelle celle établie lors du confinement, fait son grand retour. Elle a été mise en ligne sur le site du gouvernement vendredi soir et elle est obligatoire. Dès ce samedi soir, entre 21 heures et 6 heures du matin, le document devra vous accompagner dans tous vos déplacements. Pour certains, cette dérogation est une nécessité, mais pour d'autres, une contrainte. Savez-vous dans quels cas il est autorisé de sortir sans risquer une amende en Île-de-France et dans les huit métropoles concernées par ce couvre-feu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.