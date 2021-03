Attestation de déplacement : nouvelles règles

Depuis un an, elle traîne dans les poches de nos tenues de sport, dans nos portefeuilles et dans nos sacs à main. Et elle aussi a pris de l’embonpoint. L’attestation de déplacement qui, flottait dans son simple feuillet A4 en mars 2020, est aujourd’hui boudinée dans deux pages, en toutes petites lettres. Truffée de pièges, elle répond assez mal à l’épineuse question : "Jusqu’où ne pas aller trop loin de son domicile ?" Alors il vous est déjà utile de savoir qu'en zones soumises aux mesures renforcées, après 19h, vous pouvez promener votre chien dans un rayon d’un kilomètre de votre domicile. Avant 19h, vous avez 10 km pour faire de l’exercice. Et pour les achats de première nécessité, c’est 30 km, mais sans sortir de votre département. Enfin, une longue liste d’exceptions notamment professionnelles, vous permet d’aller n’importe où dans le pays. Le ministère de l’Intérieur, lui, envisage désormais de supprimer l’attestation pour les déplacements de moins de 10 km. Un justificatif de domicile suffirait alors, comme c’est le cas depuis le début chez tous nos voisins européens.