Attrape-moi si tu peux !

Jouer au chat et la souris n'est plus un jeu d'enfant. C'est même devenu une discipline très sérieuse. Courir, sauter, ramper, glisser... tous les moyens sont bons pour toucher son adversaire ou lui échapper. Pour des athlètes de haut niveau, cela permet de ressortir leur côté animal. Désormais, des compétitions opposent les meilleures équipes de la planète, et les Français y excellent.