Au cœur de la plus grande station-service du monde au Luxembourg

C'est la station de toutes les mesures avec ses 51 pompes à essence, le débit le plus important du monde. Ce qui n'empêche pas de devoir patienter certains jours en été pour profiter d'un carburant bien moins cher au Luxembourg. Pour être sûre de remplir tous ces réservoirs, la station dispose d'une réserve d'un million de litres d'essence, la moitié d'une piscine olympique. En été, il peut y avoir jusqu'à 25 rotations de camion-citerne par jour. Les employés en cabine enchaînent les encaissements malgré les difficultés. Même le directeur doit enfiler son gilet jaune à certaines heures pour gérer la circulation et éviter l'engorgement comme l'explique Daniel Calderon, directeur de la station-service Shell à Berchem. "Pour que ça soit fluide, d'une pour la sécurité des clients et de deux pour qu'ils aient plus de temps", dit-il. Un client qui se gare est un client qui consomme. Ils sont jusqu'à 20 000 les jours d'affluence à fréquenter les trois points de restauration et la boutique. On y sert par exemple 400 000 cafés par an. En tout, ils sont 120 ans salariés en coulisses ou au comptoir. L'activité ne s'arrête jamais. Chaque nuit, une employée prépare une des meilleures ventes de la boutique : les sandwichs. Un service non-stop qui a un prix, même aux toilettes, 50 centimes pour y accéder. Mais à ce tarif, les 38 cabines sont toutes décorées et surtout nettoyées en permanence. Vingt-six pompes sont aussi réservées aux 1 500 poids lourds qui s'arrêtent ici chaque jour. Mais une ligne reste bien vide depuis la crise sanitaire, celle réservée au bus de tourisme. Le trafic autoroutier entre France et Luxembourg devrait augmenter de 40% d'ici 2030. Berchem n'est pas prêt de perdre son titre de première station essence au monde.