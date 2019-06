Au cœur de l'orage avec vos images

Que sait-il réellement passé samedi après-midi ? Grêlons, pluie torrentielle, rafales de vent... À chaque fois, les témoins racontent des phénomènes soudains d'une extrême violence et qui n'ont pas duré plus d'un quart d'heure. Découvrez les grâce aux images filmées par certains d'entre eux, le 15 juin 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.